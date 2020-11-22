الفاتيكان يحقق: كيف وُضعت شارة إعجاب بصورة "بيكيني" من حساب البابا فرانسيس على إنستغرام؟

يجري الفاتيكان تحقيقا رسميا، في الطريقة التي وصل فيها "إعجاب" حساب البابا فرانسيس على إنستغرام، بصورة لعارضة أزياء ترتدي زي تلميذة.

ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان أكد أنه يسعى للحصول على إجابة واضحة من إدارة التطبيق.

وقال:"نحن ندرس ما حدث بالتعاون مع الجهة المختصة في إنستغرام".

ويدير فريق متخصص حسابات البابا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الفاتيكان يعتقد أن الإعجاب تم من قبل مصدر خارجي.

وفي تفاصيل ما حدث، فإن حساب البابا، أعجب بصورة لعارضة أزياء ترتدي زيا مدرسيا، نشرتها في السادس من أكتوبر الماضي، هذا الزي اعتبر فاضحا كونه يكشف الملابس الداخلية للعارضة ناتاليا غاريبوتو".

ولم يتم تحديد اليوم الذي حصلت فيه الصورة على إعجاب الحساب الرسمي للبابا، لكن من المتوقع أن يكون في 13 من الشهر الجاري، قبل أن يتم إزالة الإعجاب في اليوم التالي.

وبطبيعة الحال، لم تدخر شركي كوي كو، المسؤولة عن إدارة حساب العارضة، الوقت للترويج للإعجاب والحساب.

وبحسب الشركة فإن الإعجاب تم في 13 نوفمبر، علما أن حساب البابا لا يتابع أي شخص على التطبيق، بينما يحظى بمتابعة نحو 7.4 مليون شخص.

أما العارضة، التي لديها 2.4 مليون شخص على التطبيق فقد كتبت مازحة:"على الأقل سأذهب إلى الجنة"!