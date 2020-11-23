فيفا يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد خمس سنوات في قضايا فساد

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين رئيس الاتحاد الإفريقي الملغاشي أحمد أحمد خمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي.

وادانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد (60 عاما) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددا لولاية جديدة، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. اساءة استخدام المنصب" بالاضافة إلى "اختلاس الأمول". كما غرّمته مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 ألف دولار) وأخطرته بشروط القرار الذي دخل حيز التنفيذ "وسيتم اخطاره بالقرار كاملا مع دوافعه في خلال 60 يوما وبعدها يتم نشره على موقع فيفا".

وكان أحمد قد خضع للتحقيق في باريس في حزيران/يونيو 2019 للاشتباه بقضايا فساد. ورأى القضاء الداخلي في فيفا، أن أحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة الاتحاد الإفريقي من بينها "تنظيم وتمويل رحلة حج إلى مكة وعلاقته مع شركة التجهيزات الرياضية تاكتيكال ستيل وأنشطة أخرى".

وكان أحمد قد تخلى موقتا عن أنشطته في 13 الجاري بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله مستشفى في القاهرة، مقر الاتحاد القاري، للخضوع لعلاج.

وأعلن المدرب السابق ووزير الرياضة والصيد الأسبق في بلاده، في تشرين الاول/أكتوبر الماضي نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات آذار/مارس المقبل في الرباط.

وطلب في صيف 2019 مساعدة الاتحاد الدولي للاشراف على تنظيمه، وذلك بعد اتهامات فساد وتحرش جنسي تعرض لها من داخل أروقة الاتحاد القاري، خصوصا من الأمين العام الراحل المصري عمرو فهمي المقال من منصبه في نيسان/ابريل 2019.

ونفذت الأمينة العامة في الاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا مهمة لستة أشهر، بيد أن هذا التفويض الهادف للاصلاح داخل المنظمة القارية لم يتم تجديده في شباط/فبراير 2020.