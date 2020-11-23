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العالم

باريس ولندن وروما وبرلين تهدد بـ"تدابير" ضد أي جهات "تعرقل" العملية السياسية في ليبيا

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بقلم:  يورونيوز
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة السلام حول ليبيا في المستشارية في برلين ، 19 يناير 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة السلام حول ليبيا في المستشارية في برلين ، 19 يناير 2020   -   حقوق النشر  أ ف ب
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هدّدت كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الإثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".

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