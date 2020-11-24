العثور على كمية من الكوكايين في مرحاض طائرة بين كولومبيا والمكسيك

عُثِر على نحو ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين في مرحاض طائرة كانت تقوم برحلة تجارية بين كولومبيا والمكسيك، على ما أعلن الحرس الوطني المكسيكي الإثنين.

وكانت المخدرات موزعة على خمس رزم صغيرة رُمِيَت في سلة المهملات داخل دورات مياه الطائرة، بحسب الحرس الوطني الذي لم يحدد نوع الطائرة ولا الشركة التي تملكها.

وبلغ إجمالي كمية الكوكايين التي عثر عليها 2,86 كيلوغراما وكانت ملفوفة بالبلاستيك، واكتشفها طاقم الطائرة بعد هبوطها فأبلغ السلطات الفدرالية.

وسُلِّمَت الرزم الخمس إلى مكتب النائب العام الذي يتوقع أن يفتح تحقيقاً في القضية.

وتُعتبَر المكسيك إحدى طرق العبور الرئيسية للمخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة أو السوق المحلية. ويخضع ركاب الرحلات الجوية من بعض دول أمريكا الجنوبية عادة لضوابط صارمة عند وصولهم إلى المكسيك.