نفوق حوالي مئة حوت طيار إثر جنوحها في نيوزيلندا

نفق حوالي مئة حوت طيار عند جزر تشاتام النائية في جنوب نيوزيلندا، على ما أعلنت السلطات المكلفة حفظ التنوع الحيوي الأربعاء. وجنحت أكثرية هذه الحيتان نهاية الأسبوع الفائت على شواطئ هذا الأرخبيل الواقع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى شرق الجزيرة الجنوبية، ما عقّد عمليات الإنقاذ، وفق وزارة التنوع الحيوي.

وقالت جيما ويلش التي تعمل للوزارة إن 69 حوتا كان قد نفق لدى وصول السلطات المكلفة حماية الحيوانات البرية. وأوضحت أن السلطات مارست القتل الرحيم في حق 28 حوتا طيارا وثلاثة حيتان أخرى.

وأشارت ويلش إلى أن السلطات اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب حركة الموج القوية واليقين شبه التام بأن حادثة الجنوح هذه ستستقطب أسماك قرش بيضاء كبيرة.

ونظم أفراد شعب ماوري مراسم تكريم للحيتان النافقة فيما تتحلل جيفها طبيعيا، وفق ويلش.

وشهدت جزر تشاتام أكبر حادثة جنوح جماعي في نيوزيلندا سنة 1918 وطاولت حوالى ألف حوت.

ويصل طول الحيتان الطيارة إلى ستة أمتار، وهي تنتشر على نطاق واسع في مياه نيوزيلندا. ولا تزال أسباب حوادث الجنوح هذه غامضة رغم انكباب العلماء على تحليلها منذ عقود.

وبحسب الباحثين فإن هذه الحيوانات قد تضل طريقها إثر اللحاق بحيوان، كما أن سوء الأحوال الجوية أو وجود حيوانات مفترسة في المياه قد يرغمها على تغيير مسارها.