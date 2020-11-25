ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره الأربعاء بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعياً بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلاً "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات". وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"،

مكرراً بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.

وقال "إنّها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع". وتابع "إنّها لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون خدمة بالغة الأهمية لبلدنا".