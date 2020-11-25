ثمانية قتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة جزر الكناري

قتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر غرق مركب مهاجرين كان يقل نحو 30 شخصا قبالة جزر الكناري الاسبانية كما أعلنت أجهزة الطوارئ على تويتر في حصيلة جديدة بعد العثور على أربع جثث أخرى صباح الأربعاء.

وكان المركب يقل 30 شخصا وغرق الثلاثاء حوالى الساعة 19,30 ت غ قبالة قرية أورسولا بشمال جزيرة لانزاروت في أرخبيل الكناري.

وقد عثر على أربع ضحايا مساء الثلاثاء.

وكان رئيس خدمات الطوارئ والأمن في لانزاروت إنريكي إسبينوزا قد قال ليلا إن ثمة 28 ناجيا حاليا.

ومنذ مطلع السنة، وصل أكثر من 18 ألف شخص إلى الأرخبيل الإسباني الواقع في المحيط الاطلسي، حوالى ثلثيهم في الأشهر القليلة الماضية بعد القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بالقوارب انطلاقا من الساحل الإفريقي.

بحسب حكومة الكناري المحلية فإن 500 شخص على الأقل قضوا خلال محاولات العبور الخطرة هذه.

وأعلنت الحكومة الاشتراكية الإسبانية الأسبوع الماضي أنها تخطط لإقامة مخيمات لنحو سبعة آلاف شخص وأن تطلق حملة دبلوماسية في مختلف الدول الإفريقية في محاولة لوقف تدفق المهاجرين الى جزر إسبانيا.

وتذكر هذه الموجة الحالية بأزمة العام 2006 عندما وصل نحو 30 ألف مهاجر إلى جزر الكناري ما دفع بإسبانيا إلى تكثيف الدوريات وتوقيع اتفاقات إعادة مهاجرين.