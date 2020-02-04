الهجرة غير الشرعية..إسبانيا تفكك شبكة تنشط في تهريب المهاجرين

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة دولية تتاجر بالبشر مساء الإثنين، إذ قامت بتهريب حوالي 1000 مهاجرغير شرعي معظمهم من الجزائر إلى الشواطئ الإسبانية، العام الماضي.

وتمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك الشبكة الإجرامية في أليكانتي، والتي تنشط في تهريب المهاجرين من طنجة المغربية ووهران الجزائرية، ونجحت في اعتقال 26 شخصا وصادرت 17 سيارة.

وذكر بيان للشرطة أنّ الشبكة التي كانت تتمركز في الجزائر ومقاطعتي أليكانتي وألميريا قد استخدمت زوارق سريعة و قوية.

وانطلقت من شمال ميناء وهران وعبرت غرب البحر المتوسط في غضون ثلاث ساعات.

و كان على كل مهاجر أن يدفع بين 2000 إلى 2500 يورو للمنظمة من أجل العبور للضفّة الأخرى. و500 يورو أخرى ليتم نقلهم بالسيارة إلى مدن في جنوب و شرق إسبانيا.

و قالت الشرطة: "في حال عدم دفع المبلغ كاملا تقوم المنظمة بإلقائهم عرض البحر أو احتجازهم كرهائن حتى تقوم عائلاتهم بدفع المبلغ المستحق." و أضافت: "ربحت المنظمة أكثر من 1.5 مليون يورو، العام الماضي."

تعتبر إسبانيا البوابة الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين القادمين من إفريقيا. ووفقا لأرقام وزارة الداخلية وصل نحو 26.186 مهاجر غير شرعي سنة 2019.

و قد تراجعت نسبة الهجرة غير الشرعية بـ54.5 بالمائة بفضل المجهودات التي تبذلها المغرب بالتنسيق مع السلطات الأوروبية للتصدي لها. ما جعل الراغبين في الهجرة غير الشرعية اختيار دول أخرى لا سيما الجزائر.