"عدوان" إسرائيلي على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة (سانا)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ إسرائيل نفّذت "عدوانين" استهدفا ليلة الثلاثاء محافظتي ريف دمشق والقنيطرة في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة في نبأين عاجلين "عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة" و"عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق". وتابعت الوكالة الحكومية "العدوان الجوي من اتجاه الجولان السوري المحتل الذي استهدف جنوب دمشق اقتصر على الأضرار المادية".

وأوردت سانا على لسان مصدر عسكري قوله أنه "في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل الرابع والعشرين من الشهر الجاري قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات".

ولفتت الوكالة أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الثامن عشر من الشهر الجاري تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً من صواريخ العدوان.

كما ذكرت الوكالة أنه "خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن العدو الإسرائيلي عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".