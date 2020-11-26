الوباء يعصف بقطاع الموسيقى في المملكة المتحدة.. ومعاناة المغنّيين لا حدود لها

مشوار فني على المحكّ

كان جدول أعمال المغنيين الكلاسيكيين مارك نايثان وشريكته كارولين هولت مليئا حتى العام المقبل قبل تفشي وباء كوفيد-19 الذي أجبرهما على تعليق أو إلغاء العروض، ومنذ ذلك الحين، أصبح مستقبلهما معلقا مثل مستقبل العديد من الفنانين في المملكة المتحدة.

تقول كارولين هولت "إنه أمر مروع وصعب جدا لأن لا يد لنا في ذلك!"

وهذا الثنائي من إبسوم قرب لندن، ليس وحده الذي يعاني القيود المفروضة لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 54 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا.

تقدر جمعية "يو كيه ميوزيك" التي تمثل الفنانين وشركات التسجيل وقاعات الحفلات الموسيقية بأن الفنانين سيخسرون ما بين 65 إلى 80 في المئة من دخلهم هذا العام. ناهيك عن أولئك الذين انخفض دخلهم إلى الصفر منذ أول قرار إغلاق للبلاد في آذار/مارس.

للموسيقى دور في إنعاش الاقتصاد

شهدت صناعة الموسيقى في المملكة المتحدة نموا نسبته 11 في المئة عام 2019، وبالتالي ساهمت بمبلغ 5,8 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة. لكن القطاع عانى "صدمة كارثية" في العام 2020.

وحتى بعد رفع تدابير الإغلاق في آذار/مارس، بقيت العديد من قاعات الحفلات الموسيقية مغلقة. وتلك التي أعادت فتح أبوابها في حزيران/يونيو، فعلت ذلك بقدرة استيعابية منخفضة إلى حد كبير، قبل أن تضطر إلى إعادة الإغلاق في تشرين الثاني/نوفمبر.

أما النتيجة فكانت تراجع عائدات هذه القاعات بنسبة 85 في المئة هذا العام مع تداعيات على كل من يعتاش منها.

وقال جيمي نجوكو-غودوين الرئيس التنفيذي لـ"يو كيه ميوزيك" لوكالة فرانس برس "شعرت كل قطاعات الصناعة بتأثير" الوباء.

استطاعت الصناعة الصمود بفضل مساعدة مقدراها 250 مليون جنيه استرليني من أصل 1,57 مليار جنيه استرليني من صندوق الدعم الثقافي الذي أنشأته الحكومة.

وتنتظر القاعات الموسيقية الآن لمعرفة متى يمكن إعادة فتح أبوابها بأمان آملة بأن يكون لديها الوقت الكافي للاستعداد.

الفيروس مُدمّر بالنسبة إلى المواهب الشابة

أثناء فترة الإغلاق، تمكن نايثان وهو باريتون يبلغ من العمر 30 عاما، وهولت وهي مغنية ميتسو سوبرانو تبلغ من العمر 28 عاما، من الحصول على بعض العائدات من خلال تصوير مقاطع فيديو غنائية للاحتفال بأعياد الميلاد على سبيل المثال.

وفي هذه المقاطع، أدّيا خليطا من الأغاني المتفائلة على وقع ألحان لسيناترا وموتسارت وإلفيس بريسلي وتشايكوفسكي وبوتشيني وجوني كاش.

ورغم أن نسبة العائدات كانت أقل بكثير مما كان يجنيها الثنائي خلال الحفلات المباشرة على المسرح، فإن نايثان يشعر بـ"امتياز" لأنه تمكن من الاستمرار في الغناء.

يشعر مدير جمعية الأوركسترا البريطانية مارك بيمبرتون بالقلق على مستقبل الفنانين الشباب خصوصا أن حوالى ثلث الموسيقيين المستقلين، وفقا لجمعيته، لم يكونوا مؤهلين لبرنامج الدعم الحكومي للعاملين لحسابهم الخاص الذي تم إنشاؤه أثناء تفشي الوباء.

في كثير من الحالات، كانوا في بداية مسيرتهم المهنية ولم يتمكنوا من إثبات حصولهم على أي دخل سابق. وإذا لم يحصلوا على أي مساعدة فإنهم "سيستسلمون".

ويعبّر بيمبرتون عن قلقه من أن فرق الأوركسترا لن تستطيع الصمود إذا اضطرت للعزف أمام جمهور صغير، وهو ما تتطلبه الإجراءات الصحية خلال فترة عيد الميلاد التي عادة ما تكون مربحة جدا.

وأوضح قائلا: "الحفلة الموسيقية لا تكون مربحة مع 25 في المئة فقط من نسبة الجمهور. إذا استمر هذا إلى ما بعد آذار/مارس، ستصبح الاستدامة المالية مشكلة كبيرة".