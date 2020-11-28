شاهد: اشتباكات بين الشرطة الهندية ومزارعين يحتجون على قوانين جديدة مثيرة للجدل

واجه الآلاف من المزارعين الهنود الغاضبين رجال الشرطة الذين استقبلوهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات خلال استئناف مسيرتهم إلى العاصمة للاحتجاج على القوانين الجديدة التي يخشون أنها ستمنح المزيد من السلطة للشركات وتقلل من أرباحهم.

ويسعى المحتجون للتوجه إلى نيودلهي للضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإلغاء القوانين، لكن عناصر الأمن وشرطة مكافحة الشغب أوقفتهم على الحدود بين نيودلهي وولاية هاريانا.

وخلال الشهرين الماضيين، عسكرت نقابات المزارعين غير الراغبة في قبول التشريع الجديد على الطرق السريعة في ولايتي البنجاب وهاريانا حيث أشار المحتجون إلى أن القوانين التي أقرها البرلمان في سبتمبر-أيلول، قد تدفع الحكومة إلى التوقف عن شراء الحبوب بأسعار مضمونة وتؤدي إلى استغلال الشركات التي قد تشتري المحاصيل بأسعار رخيصة.