الإمارات تدين اغتيال فخري زاده وتعتبره جريمة "مشينة"

دانت الإمارات العربية المتحدة الأحد عملية الاغتيال "المشينة" التي تعرّض لها أحد أبرز علماء البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في وقت تتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عن الجريمة.

واتّهمت إيران إسرائيل بالسعي إلى إثارة "فوضى" في المنطقة عبر اغتيال فخري زاده (59 عاما) وألمحت بدرجة كبيرة إلى أن الدولة العبرية حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لتنفيذ العملية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إنّ "دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده والتي من شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة".

وأضافت "نظراً لما تمرّ به المنطقة، فإنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

والإمارات الغنية بالنفط هي أول دولة خليجية تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، في اتفاق جاء وسط تصاعد للتوترات مع إيران التي يتّهمها جيرانها بزعزعة استقرار المنطقة.