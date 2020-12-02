وفد بحريني يصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات بهدف دفع العلاقات بين المنامة وتل أبيب

وصل وفد بحريني مكون من 40 عضوا إلى إسرائيل، في زيارة تستغرق يومين وتهدف إلى إجراء محادثات بشأن دعم التعاون الاقتصادي والسياحة، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/سبتمبر الماضي. وحذت البحرين حذو الإمارات العربية، في عقد اتفاق إرساء علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وكان مقررا أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي البحرين هذا الأسبوع، ولكن الرحلة ألغيت، إثر عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، التي ألقي فيها اللوم على جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

ويقود الوفد البحريني وزير السياحة والصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني، الذي يعتزم أن يوقع مذكرة تفاهم مع الطرف الإسرائيلي، تشمل إقامة منتدى ثنائي للنهوض بالسياحة بين البلدين. ويعارض عديد الفلسطينيين قيام الحكومات العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، دون عقد اتفاق سلام شامل.