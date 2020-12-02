شاهد: المغني الإماراتي وليد الجاسم يصل إلى تل أبيب والمغني الإسرائيلي ألكانا مارزيانو في استقباله

استقبل المغني الإسرائيلي ألكانا مارزيانو المغني الإماراتي وليد الجاسم في مطار بن غوريون في تل أبيب. وكان مارزيانو والجاسم أخرجا معا أغنية ثنائية في شريط مصور في شكل فيديو كليب، تحت عنوان: "أهلا بيك"، إثر اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وحصد الفيديو مشاهدة أكثر من مليون ونصف المليون مشاهد على موقع يوتيوب، منذ تنزيله قبل شهرين، في 30 أيلول/سبتمبر 2020. وفي المطار، أعرب الجاسم عن سعادته لوجوده بين أصدقائه في الدولة العبرية، آملا في أن يقوم إلكانا بدوره بزيارة إلى دبي.

أما مارزيانو فوصف اللقاء باللحظة التاريخية والاستثنائي بالنسبة إليه، باعتبار أن الجاسم هو أول مغني إماراتي تطأ قدماه إسرائيل، قائلا إن الجاسم سيزور مواقع جميلة وكذلك القدس، التي سيلتقي فيها بوزير الخارجية.