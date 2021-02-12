الموت يغيب أسطورة موسيقى الجاز تشيك كوريا عن عمر ناهز 79 عاماً

غيّب الموت الثلاثاء أسطورة موسيقى الجاز عازف البيانو الأميركي تشيك كوريا الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق بيان نُشر على صفحته عبر "فيسبوك" الخميس.

وتوفي كوريا جرّاء إصابته بنوع نادر من مرض السرطان، بعد مسيرة فنية أخذ خلالها الجاز نحو صيغة أكثر تحرراً وانفتاحاً، شكلت مزيجاً مميزاً رفقة أنواع موسيقية أخرى.

وأفاد البيان الذي أعدّه فريق الراحل بأنه كتب قبل وفاته رسالة جاء فيها "أريد أن أشكر كل من ساعد طوال الرحلة على إضاءة شعلة الموسيقى"، وأضاف "آمل في أن يتمكن أولئك الذين يرغبون في العزف والكتابة والمشاركة في عمل فني من القيام بذلك. إذا لم يكن لأنفسهم، فلنا. ليس فقط لأن العالم يحتاج إلى المزيد من الفنانين، ولكن لأن ذلك ممتع أكثر". وأوضح البيان أن إصابة كوريا بالسرطان "لم تُكتَشَف إلا منذ مدة قصيرة جداً".

It is with great sadness we announce that on February 9th, Chick Corea passed away at the age of 79, from a rare form of... Posted by Chick Corea on Thursday, February 11, 2021

كان تشيك كوريا ملحناً ورائداً في العزف على لوحات المفاتيح الكهربائية والإلكترونية، وكان -إلى جانب هيربي هانكوك وكيث جاريت- أحد أكثر عازفي البيانو تأثيراً في القرن العشرين، وأصبحت مقطوعاته كـ"سبين" و"500 مايلز هاي" أو "لا فييستا" تُعتَبَر من الأعمال الكلاسيكية.

كوريا المتحدر من ولاية ماساتشوستس، هو نجل عازف بوق في مجال موسيقى الجاز، تعلم العزف على البيانو قبل إتقانه القراءة، ثم تعلّم أيضاً العزف على الطبول وهو في الحادية عشرة، وبعد دراسته الثانوية، التحق بجامعة كولومبيا في نيويورك عام 1959، لكنه قرر ترك دراسته والتفرغ للموسيقى بعد مشاهدته عازف البوق مايلز ديفيس وعازف الساكسفون جون كولتراين في أحد نوادي الجاز.

التحرر

وتعود أسطواناته الأولى منفرداً إلى نهاية ستينات القرن العشرين، ومن أبرزها "إيز" التي تميزت بالنمط الارتجالي.

وفي خريف 1968، حلّ كوريا بديلاً من عازف بيانو شهير آخر هو هيربي هانكوك خلال حفلة في بالتيمور للفرقة التي أسسها مايلز ديفيس، وقال له ديفيس يومها "أعزف بساطة ما تسمعه"، ليقول كوريا لاحقاُ "حررني هذا الكلام لأنني كنت معتاداً على عزف الموسيقى الارتجالية".

وأرسى الإثنان نوعاً أكثر تحرراً من الجاز، من دون بروفات مسبقة، يتميز بأن كل موسيقي يؤدي المقطوعة على طريقته.

وسجل مايلز ديفيس مع تشيك كوريا بعض أسطواناته الرئيسية، وأبرزها "بيتشز برو" (1970) التي كانت محطة مفصلية في تحرير موسيقى الجاز من قواعدها الصارمة وانفتاحها على أنماط أخرى لا سيما موسيقى الروك. وشكّلت هذه التجربة ولادة ما يعرف بـ"الجاز فيوجن"، وهو نمط يمزج الجاز بتأثيرات أنواع أخرى بينها الروك والفانك والبلوز.

وفي 1971، أسس عازف البيانو النحيل ذي الشعر المجعد فرقته الخاصة "ريتورن تو فوريفر" لمواصلة مغامرته الموسيقية. وقد حصل خلال مسيرته على ما لا يقل عن 23 جائزة "غرامي" -جوائز صناعة الموسيقى الأميركية- آخرها عام 2019.

وشدد البيان المنشور الخميس على أن "تشيك كان طوال حياته ومسيرته يشعر بالسعادة والحرية والفرح لابتكار شيء جديد"، وأضاف الموسيقي في رسالته "كانت مهمتي دائماً أن أوفّر فرح الإبداع حيثما استطعت، وثراء حياتي يتمثل في أني فعلت ذلك مع جميع الفنانين الذين أحبهم كثيراً".