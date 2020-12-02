شاهد: انهيار تلسكوب أريسيبو العملاق في بورتوريكو

انهار تلسكوب أريسيبو الشهير في بورتوريكو الثلاثاء بعد 57 عاما في الخدمة، على ما أعلن ناطق باسم المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة وعالم فلك محلي. وأكد الناطق باسم المؤسسة الممولة للمرصد روب مارغيتا أن "منصة (المرصد) انهارت بصورة غير متوقعة".

وكان سلكان يدعّمان الأدوات البالغ وزنها 900 كيلوغرام الخاصة بالتلسكوب فوق الصحن اللاقط البالغ قطره 305 أمتار قد انقطعا في 10 آب/أغسطس و6 تشرين الثاني/نوفمبر، ما دفع المؤسسة الوطنية للعلوم الأمرdكية إلى الإعلان عن تفكيكه.

وقد مُنع الاقتراب من موقع التلسكوب خشية انهياره، مع الاكتفاء بطائرات مسيّرة لمراقبته. ولم يُفد عن أي إصابات.

ووصف مدير مختبر الدراسات الفضائية التابع لجامعة بورتوريكة في أريسيبو أبيل مينديز لوكالة فرانس برس انهيار المرصد بأنه "كارثة".

واضطر عالم الفلك هذا إلى إلغاء حصة تدريب في المرصد العام المقبل، في ضربة قاسية لطلابه. فيما وصف علماء فلك عبر تويتر ما حصل بأنه "يوم حزين لعلم الفلك".

كما يرمز انهيار التلسكوب إلى تدهور الوضع في جزيرة بورتوريكو الخاضعة للسيادة الأمريكية والتي شهدت في السنوات الأخيرة أعاصير وتواجه إعادة إعمار بناها التحتية تأخراً، رغم أن سبب انقطاع السلكين لا يزال مجهولا.