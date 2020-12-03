شاهد: مقتل 6 أشخاص على الأقل في حادث انهيار بناية من ثلاث طوابق في الإسكندرية

أدى انهيار بناية سكنية في مدينة الإسكندرية في مصر إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل يوم الأربعاء وفق ما ذكره مسؤولون.

وقام عمال الإنقاذ بانتشال جثث ثلاث رجال وامرأة فيما لا تزال الآمال قائمة في العثور على ناجين تحت الركام حيث عمد المنقذون الى استخدام جرافات في عمليات البحث.

وقال أحمد إبراهيم الذي يقيم بجانب البناية المتكونة من ثلاث طوابق إن المبنى انهار فجأة وكان داخله تسعة أشخاص.

وطوقت قوات الشرطة حي محرم بك الذي شهد انهيار البناية لضمان استمرار عمليات الإنقاذ والبحث وإبعاد الأشخاص الذين احتشدوا بالمكان بعضهم أقارب للضحايا.

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في تعليق على الحادث بإن التقارير الأولية تشير إلى وجود عائلتين من تسعة أشخاص داخل المبنى وقت الانهيار ولم يتضح لحد الآن سبب انهيار المبنى الذي يعود تاريخ تشييده إلى عام 1941.

وأضاف المحافظ أنه صدرت ثلاثة قرارات باعادة ترميم البناية المنهارة منذ عام 2000 مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على إحصاء كافة العقارات المهددة بالسقوط في الإسكندرية، وتم تسجيل 2400 بناية يفوق عمرها 70 عاما لغاية الآن.