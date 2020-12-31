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النرويج

شاهد: انهيار أرضي هائل في النرويج يؤدي إلى سقوط جرحى وتدمير بيوت عدة

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بقلم:  يورونيوز
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انهيار أرضي بسبب الثلوج في النرويج
انهيار أرضي بسبب الثلوج في النرويج   -   حقوق النشر  AP Photo
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تسببت الثلوج والطقس السيئ في النرويج يوم الأربعاء، في حدوث انهيارات أرضية هائلة وتدمير منازل بأكملها.

و التقطت عدسات الكاميرا مشهدا يظهر تدلي أحد المنازل على حافة وادٍ بعدما انهار جزء من الأرضية التي بني فوقها في قرية أسك الواقعة شمال شرق أوسلو.

كما عزل الانهيار القرية وعلقت السيارات بعدما انهار جزء كبير من الطريق الذي يمر عبر البلدة مخلفاً وادياً عميقاً لا يمكن اجتيازه.

وأدت الانهيارات إلى إصابة 10 أشخاص بجروح فيما بات 21 شخصا في عداد المفقودين، فيما تم إجلاء حوالي 700 شخص وسط مخاوف من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

Jil Yngland/Jil Yngland / NTB
مروحية بحث وإنقاذ فوق قرية أسك بعد حدوث الانهيار الأرضيJil Yngland/Jil Yngland / NTB