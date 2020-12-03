توصية أوروبية بإعفاء مسافرين من الحجر الصحي إذا مكثوا أقل من 72 ساعة في المكان المقصود

أوصى الاتحاد الأوروبي بإعفاء المسافرين من الحجر الصحي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، إذا مكثوا أقل من 72 ساعة في المكان المقصود، وكلما كان اتصالهم بالمجتمع المحلي محدودا أو تجنبوا التفاعل معه.

وجاء في التوصية أن إخضاع المسافرين للحجر الصحي أو لاختبار كوفيدـ19، ينبغي أن يكون مشروطا بظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم.

وصدرت التوصية من وكالة سلامة اليران الأوروبية، والمركز الأوروبي لمراقبة الأوبئة والوقاية منها. كما ياتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة الصحة الأوروبية، إن إجبار المسافرين على البقاء في الحجر الصحي لا يوصى به، باعتباره لا يعد تدبيرا فعالا للصحة العمومية.

ومن شان هذا التحرك الأوروبي الذي يدعمه الكثيرون من قطاع الرحلات والأعمال، أن يمثل مؤشرا على عودة سفريات الأعمال، ويوفر دفعا اقتصاديا في أعقاب تفشي وباء كوفيدـ19.

وبحسب تقرير للمجلس العالمي للسفر، فإن المقترح الأوروبي هو تحت أنظار الحكومة البريطانية الآن، كموضوع للدراسة تم إعدادها لوزارة النقل.

وتقول الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا، إن إعادة إحياء سفريات الأعمال على المستوى الدولي حاسم لانتعاش الاقتصاد العالمي، بما أنها بلغت أكثر من 111 مليار دولار في أوروبا، مقابل ما يزيد عن 272 مليار دولار حول العالم، العام الماضي.