بيليه في رسالة إلى مارادونا "في يوم من الأيام في السماء سنلعب معا في نفس الفريق"

كتب أسطورة كرة القدم البرازيليه بيليه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي الخميس "أحبك يا دييغو" في رسالة منه إلى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا "الصديق العظيم" و"العبقري الذي سحر العالم" الذي توفي قبل اسبوع.

ومن الشائع في البرازيل عند الطائفة الكاثوليكية التي ينتمي لها بيليه الاشادة بالشخص المتوفى في ذكرى مرور اسبوع على وفاته خلال "قداس اليوم السابع".

وغالبا ما يتم الاختلاف حول من هو اللاعب الأعظم عبر التاريخ بين اللاعبين، لكن بيليه أكد عبر صفحته على "انستغرام" أن الأرجنتيني كان لاعب لا يعلى عليه. وقال "الجوهرة السوداء" الحاصل على كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب بلاده "سيكون العالم أفضل بكثير إذا قللنا مقارنة بعضنا ببعض وبدأنا نعجب أكثر ببعضنا. لذا، أريد أن أقول إنك أبعد من المقارنة". ونشر بيليه سطوره هذه مع سلسلة من الصور التي تجمعه بمارادونا.

مارادونا وبيليه AP/AP2009

وكتب "تميزت رحلتك بالصدق. كنت دائما واضحا. وبطريقتك الفريدة والمميّزة، علمتنا أن علينا أن نحب ونقول "أحبك" في كثير من الأحيان ... رحيلك السريع لم يسمح لي أن أقول ذلك لك، لذلك سوف أكتب فقط: أحبك، دييغو"

بيليه يتوسط مارادونا وبلاتيني Lionel Cironneau/AP1988

وعلى الرغم من أنهما لم يلعبا في نفس الوقت، إلا أن الاسطورتين كانا دائما محط تنافس، بما في ذلك على لقب أفضل لاعب في الألفية عندما توج بيليه "لاعب القرن العشرين" من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حين فاز مارادونا في تصويت الجمهور.

وواصل بيليه "كنت عبقرياً سحر العالم. ساحر مع الكرة عند قدميه. أسطورة حقيقية. ولكن قبل كل شيء، بالنسبة لي، ستكون دائما صديقا عظيما، ذو قلب كبير".

وختم كلامه "في يوم من الأيام في السماء سنلعب معا في نفس الفريق. وستكون المرة الأولى التي أرفع فيها قبضتي إلى السماء ليس للاحتفال بهدف، بل لأنني أستطيع أن احتضنك مرة أخرى في النهاية".