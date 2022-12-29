فيديو: وفاة اسطورة كرة القدم البرازيلية الملك بيليه عن 82 عاما

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور يوم الخميس عن 82 عاما.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على انستجرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.

وقالت "نحبك بلا حدود، ارقد في سلام".

كان بيليه يخضع للعلاج الكيماوي بشكل منتظم منذ إزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021.

كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012. وفي فبراير شباط 2020، عشية جائحة فيروس كورونا، قال ابنه إدينيو إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.

في ما يأتي حياة النجم الراحل في سطور:

الاسم: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو.

تاريخ الولادة: 23 تشرين الأول/أكتوبر 1940

مكان الولادة: تريس كوراسويس (البرازيل)

الطول: 1,72 م

المركز: مهاجم/لاعب وسط هجومي

- مسيرته مع الأندية:

سانتوس البرازيلي (1956-1974)

نيويورك كوزموس الأميركي (1975-1977)

بيليه يسجل في مرمى حارس فنزويلا فابريزيو فاسانو في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 24 أغسطس 1969 AP/AP1969

- الألقاب والسجل مع الأندية:

كأس الانتركونتيننتال (1962، 1963)

كأس ليبرتادوريس (1962، 1963)

بطولة ولاية ساو باولو البرازيلية (1956، 1958، 1960، 1961، 1962، 1964، 1965، 1967، 1968، 1969، 1973)

هدّاف بطولة ولاية ساو باولو 11 مرة: 1957 (سجل 17 هدفا)، 1958 (58 هدفا)، 1959 (45 هدفا)، 1960 (33 هدفا)، 1961 (47 هدفا)، 1962 (37 هدفا)، 1963 (22 هدفا)، 1964 (34 هدفا)، 1965 (49 هدفا)، 1969 (26 هدفا)، 1973 (11 هدفا)

بطل كأس البرازيل (1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1968)

دوري كرة القدم الأميركي الشمالي (1977)

النجم بيليه مع لاعب المنتخب الإنجليزي ديفيد بيكهام 2008 AP Photo

- مسيرته والألقاب مع المنتخب الوطني:

خاض 92 مباراة سجل خلالها 77 هدفا

بدأ مسيرته الدولية في السابع من تموز/يوليو 1957 ضد الأرجنتين (1-2)، وأنهاها في 18 تموز/يوليو 1971 ضد يوغوسلافيا (2-2).

أحرز لقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962، و1970)

نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية (1959)

بيليه يحتضن الملاكم محمد علي خلال حفل تكريم نجم كرة القدم البرازيلي لفريق نيويورك كوزموس في ملعب جاينتس، إيست روثرفورد، نيوجيرسي، 1 أكتوبر، 1977. Richard Drew/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

- التكريمات الفردية:

* اختارته اللجنة الأولمبية الدولية "رياضي القرن" في العام 1999

* اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "لاعب القرن" في العام 2000

* منح جائزة الكرة الذهبية الفخرية في العام 2014

مارس / آذار 1987 بيليه، إلى اليسار، ودييجو مارادونا، يحملان الجوائز خلال حفل في إيطاليا AP/AP2009

- أرقام قياسية:

* الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات كلاعب

* أصغر لاعب يسجل هدفا في مباراة نهائية لكأس العالم (عن عمر 17 عاما في مونديال السويد 1958)

* 1281 هدفا في مسيرته في 1363 (بحسب احصاءات فيفا)

* الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي بالتساوي مع نيمار (77 هدفا)

* عدد الأهداف في عام ميلادي واحد (127 هدفا في العام 1959)

* الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة (ثمانية في فوز سانتوس على بوتافوغو بنتيجة 11-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر 1964)

بيليه وزوجته روزميري يقفان لالتقاط صورة مع ابنتهما كيلي 1967. AP/AP1967

- الوضع العائلي:

* تزوج مرتين، الأولى من روزميري دوس رييس شولبي (1966-1982)، والثانية من أسيرا ليموس سيكساس (من العام 1994 حتى وفاته)

* له ثلاثة أبناء وثلاث بنات