التمويل الليبي: العدالة الفرنسية توجه لائحة اتهام بتكوين جماعة أشرار لوزير الداخلية الأسبق كلود غيون

وجهت محكمة باريس، الخميس، تهمة "تكوين جماعة أشرار" لوزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان في إطار عمليات تحقيق حول التمويل الليبي لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عام 2007.

وتم الإستماع إلى كلود غيون يوم الأربعاء في جلسة محاكمة بباريس من قبل قاضي التحقيق، وسبق أن وجهت لغيون الذي كان مقربا من ساركوزي تهم تتعلق بالفساد وضلوعه في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية رفقة ساركوزي.

واستأنفت محاكمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الإثنين، في قضية فساد التي تعرف بـ "قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير،وهي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيسا منذ الحرب.

ويندد الرئيس الأسبق البالغ من العمر 65 عاماً بالمحاكمة على أنها "فضيحة ستسجل في التاريخ"، متعهداً الذهاب إلى المحكمة بروح "قتالية" في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة.