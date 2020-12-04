فرنسا ستدرس اتفاق بريكست وستضع "فيتو" عليه في حال لم يناسبها

قال وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، كليمان بون، اليوم، الجمعة، إن فرنسا ستضع "فيتو" على اتفاق حول بريكست لا يأخذ بعين الاعتبار بعض مطالبها، خصوصاً تلك المتعلقة بالصيد البحري.

وقال بون خلال حديث إذاعي أجراه عبر راديو "أوروب 1" "إذا تمّ التوصل إلى اتفاق ليس جيداً بالنسبة لنا ... فسنعترض عليه". وعندما سأله محاوره "ستستخدمون الفيتو"، أجاب بون "نعم. كل بلد عنده الحق في استخدام الفيتو".

وأشار بون إلى أن فرنسا ستقدم تقييمها الخاص للاتفاق مضيفاً أن السلطات "مدينة بذلك للفرنسيين، لصيادي الأسماك، ولقطاعات اقتصادية أخرى"، مكرراً أن عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا "أمر ممكن" وداعياً التكتل إلى التحضر لهذا الاحتمال.

غير أن بون أضاف أيضاً أنه "يريد الإيمان بأن التوصل لاتفاق جيد أمر ممكن".

وانطلقت السبت في لندن المفاوضات مجدداً بين التكتل الأوروبي وبريطانيا بهدف التوصل إلى اتفاق ينظم مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين ويمكن اختزال النقاط الثلاث الأهم فيها بالتالية:

حق صيادي الأسماك الأوروبيين بالدخول إلى المياه البريطانية للصيد

الضمانات التي تطالب بها لندن حول التنافسية

كيفية حل المشاكل التجارية المستقبلية في حال وقوعها

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أعلن يوم أمس، الخميس، أن الصيادين الفرنسيين لا يمكن أن "يضحى بهم كتفصيل صغير"، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بما في وسعها لحل المسألة الشائكة مع الجانب البريطاني.