مغردون يتداول فيديو لاعتداء شرطي على مسنة في ألمانيا والأمن يفتح تحقيقاً

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر لحظة اعتداء أحد عناصر الشرطة الألمانية على مسنة "مشردة" على جانب الطريق بمدينة "ميشيديه" في ألمانيا.

وأظهر المقطع، الذي صوره شاهد عيان، وجود سيارة شرطة واقتراب شرطي من السيدة التي كانت على دراجتها الهوائية، ثم دفعها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وعدم قدرتها على النهوض بعدها.

ويتضح من الفيديو أن الضابط قام بركل عجلة الدراجة، فسقطت السيدة المسنة على الأرض.

وأفادت الشرطة في بيان لاحق ن السيدة لم تتعرض السيدة لأية إصابات، معلنة فتح تحقيق مبدئي في الحادثة.

وأعقب البيان الأول آخر عرضت فيها الشرطة بعض الحقائق حول الواقعة حيث قالت إنه في حوالي الساعة 11:30 صباح يوم الأربعاء الماضي، لاحظ ضابط شرطة في رحلة دوريته راكبة دراجة في المنطقة المجاورة لمركز شرطة المنطقة والمدرسة الابتدائية، ورغم أن الشرطي خاطب المرأة المعروفة بالمنطقة، عدة مرات، فإنها لم تستجب.

من جانبه أعرب المتحدث الصحفي باسم شرطة المقاطعة عن أسفه لما حدث موضحا أن الشرطة تحقق حالياً في سلوك الضابط.