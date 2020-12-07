البابا يزور العراق من 5 إلى 8 آذار/مارس في أول رحلة خارجية له منذ تفشي الوباء

أعلن الفاتيكان الإثنين أن البابا فرنسيس سيزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس- أذار المقبل، في أول رحلة له إلى خارج البلاد منذ بداية تفشي وباء كورونا.

وورد في بيان مكتب الكرسي الرسولي "ترحيبًا بدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية، سيقوم البابا فرنسيس برحلة رسولية إلى هذا البلد في الفترة من 5 إلى 8 مارس- أذار 2021 وزيارة بغداد وسهل أور بالقرب من تل المقير في جنوب العراق حيث ولد النبي ابراهيم ومدينة اربيل والموصل وقرقوش في محافظة نينوى".

ورحبت بغداد بالزيارة التي يعتزم البابا فرنسيس إجراءها إلى العراق معتبرة إياها بـ "التاريخية وأنها "رسالة سلام" إلى العراق والمنطقة بأسرها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "زيارة البابا إلى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء، وموطن أور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".