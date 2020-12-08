نصب المسلة المعدنية "الغامض" يظهر في بريطانيا بعد الولايات المتحدة ورومانيا

اكتُشفت مسلّة معدنية غامضة عند شاطئ في جزيرة وايت جنوب إنكلترا، بعد اكتشافين مماثلين في ولاية يوتا الأميركية ورومانيا أثارا تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورا وشهادات لأشخاص، قالوا إنهم عثروا على الجسم الغريب عند شاطئ كومتون بيتش، على الساحل الغربي للجزيرة خلال اليومين الماضيين.

وقالت أليكسيا فيشويك المقيمة في الجزيرة لوكالة "بي إيه"، إنها وقعت صدفة على هذا الاكتشاف الذي وصفته بالساحر، وأضافت القول إن كثيرين لم يتنبهوا إلى الأمر، لافتة إلى أنها سمعت عن اكتشاف مسلّات مشابهة في الأسابيع الأخيرة على هضبة في رومانيا، وفي صحراء في غرب الولايات المتحدة.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثيرون عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "أوديسي الفضاء، 2001".

وسرعان ما كانت هذه المنشآت الغامضة تختفي بعيد ظهورها، ورصد المحامي لي بيكهام المقيم في جزيرة وايت، المنشأة بعد ظهر الأحد، وقال: "رأيتها وتساءلت عما يمكن أن تكون، رؤية ذلك على الشاطئ أمر غريب، سألت نفسي عن هوية الجهة التي وضعتها في المكان ودوافعها".

وكان موظفون رسميون في ولاية يوتا الأميركية، اكتشفوا بدهشة كبيرة كتلة لامعة مثلّثة الشكل يتخطّى علوّها 3,5 أمتار في جنوب الولاية، لدى استطلاعهم منطقة صحراوية لتعداد أنواع حيوانات الضأن أواسط الشهر الفائت.

واختفى هذا الجسم الغريب بعد أيام قليلة، ثم رُصد جسمان مشابهان لاحقا في رومانيا وجنوب ولاية كاليفورنيا الاميركية. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ذي موست فايمس أرتيست"، وتتخذ مقرا لها بولاية نيومكسيكو الأميركية، مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر إنستغرام طارحة إياه للبيع بسعر 45 ألف دولار.

لكن المجموعة قالت ردا على سؤال بشأن المنشأة في جزيرة وايت: "إن هذا العمل خارج التحكم لدينا في هذه المرحلة، حظاً موفقا لجميع الكائنات الفضائية، التي تعمل بجدّ في العالم أجمع، لنشر هذه الخرافة".