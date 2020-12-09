شاهد: ستوكهولم تقيم مسابقة منازل "خبز زنجبيل عيد الميلاد" عبر الإنترنت بسبب كوفيد-19

بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، أقيمت مسابقة بناء منازل خبز زنجبيل عير الميلاد التي تستقطب المئات من المشاركين والزوار في ستوكهولم عبر تقنية الفيديو والصور الثلاثية الأبعاد.

المسابقة التي تعد من بين التظاهرات الثقافية المرتبطة بإحتفالات عيد الميلاد ينظمها سنويا المركز الوطني للهندسة المعمارية والتصميم في ستوكهولم.

ومع وجود أكثر من مائة مشارك في المسابقة التي كان موضوعها هذه السنة المسافة، أقام المنظمون جناحا خاصا لمنازل خبز الزنجبيل في المتحف المعماري حيث يمكن للمعجبين زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للهندسة المعمارية والتصميم في ستوكهولمArkDes لمشاهدتها.

وشملت المشاركات هذا العام نماذج من الدولة السويدية وكذلك مجسمات لعالم الأوبئة أندرس تيجنيل بالإضافة إلى الكمامات التي ظاهرة عالمية.