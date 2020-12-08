شاهد: صغير الباندا فان شينغ يرى زوار حديقة الحيوانات للمرة الأولى منذ ولادته

سمح لزوار حديقة حيوانات أويهاندس في رينيه بهولندا رؤية صغير الباندا "فان شينغ" للمرة الأولى منذ ولادته في مطلع شهر مايو-أيار الماضي، حيث أمضى طيلة وقته مع أمه "وو وين" في قسم الرعاية بالحديقة بعيدا عن أعين الزوار.

في الأيام الماضية، بدأ ديسم الباندا الذي يبلغ وزنه نحو 14 كيلوغراما بالتهام نبات الخيزران "البامبو" المفضل عند الباندا، ويقول عالم الحيوانات المسؤول عن رعايته خوسيه كوك "في البداية كان يلعق أغصان الخيزران ويلعب بها، لكنه بدأ الآن بالتهام بعضها، ومع هذا لا يمكن لنا التأكد مما يأكله إلا عن طريق معاينة البراز الذي يخلفه".

تقبع حيوانات الباندا العملاقة التي يتقلص عددها بشكل كبير في الغابات تحت خطر الانقراض، وهي تفضل الحياة منعزلة وفقدت في العقود الماضية القدرة على التكاثر بشكل طبيعي في بيئتها الطبيعية.

سوف يمضي فان شينغ في الحديقة أربعة سنوات قبل عودته إلى الصين، المالك الشرعي لكل حيوانات الباندا في العالم.