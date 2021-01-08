شبل النمر البنغالي الأبيض يجذب الأنظار في حديقة حيوانات نيكاراغوا الوطنية

يحظى شبل النمر البنغالي الأبيض باهتمام زوار حديقة حيوانات نيكاراغوا الوطنية. وولد الشبل وهي أنثى أثناء الحجر الصحي لكبح انتشار كوفيد-19 في نيكاراغوا أمريكا اللاتينية.

ويقول إدواردو ساكاسا ، مدير حديقة الحيوانات الوطنية ولد الشبل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 بصحة جيدة وبلغ وزنها 960 غراما.

وتظهر لقطات الفيديو الشبل وهي تتمتع باكتشاف محيطها الجديد تحت مراقبة الأم الحثيثة، في حديقة الحيوانات الوطنية الواقعة في مسايا والتي تبعد حوالي20 كم من جنوب شرق العاصمة ماناغوا.

وتعتبر فصيلة النمر البنغالي الأبيض نادرة لم تشاهد في البرية منذ الخمسينات فيما يعد الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة بأن النمور ككل مهددة بالانقراض. ويقدر الاتحاد الدولي أن هناك 3800 نمرا منها ما يقدر ب 300 نمر بنغالي أبيض في العالم.