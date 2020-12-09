شاهد: تفجير هو الثالث في يومين يستهدف متجراً للمنتجات البولندية في أمستردام

هز انفجار بلدة هولندية بالقرب من أمستردام فى وقت مبكر من صباح الأربعاء تسبب في فى تدمير محل تجاري مختص في بيع المنتجات البولندية. ويعد هذا الانفجار الثالث خلال يومين تشهده العاصمة الهولندية.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في متجر في بلدة بيفيرفيك الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة أمستردام، مضيفة أن هذا الانفجار لم يخلف أضرارا بشرية وأنه دمر المتجر بشكل شبه كامل.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن صاحب المتجر يمتلك أيضاً محلاً تجارياً آخر يتخصص في بيع المنتجات البولندية في منطقة ألسميرو استهدفه انفجار وحريق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وفي الليلة نفسها، هز انفجار آخر محلاً تجارياً بولنديا في بلدة هيسويك-دينثر الجنوبية.

وفتحت الشرطة الهولندية تحقيقا في سلسلة الانفجارات التي هزت هذا الأسبوع محلات تجارية في العاصمة ولم تكشف حتى الآن عن دوافع أو شبهات محتملة.

وتحمل المحلات التجارية الثلاثة المستهدفة تسمية بيدرونكا ولكنها لا تنتمي لنفس الشبكة التجارية الكبيرة التي تحمل الاسم نفسه في بولندا.