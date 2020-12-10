شاهد: النموذج الأوليّ لصاروخ "ستارشيب" أقلع وارتفع... ثم انفجر

انفجر الأربعاء نموذج أوليّ لصاروخ "ستارشيب" العملاق الذي تعتزم تصنيعه مستقبلاً شركة "سبايس إكس" لنقل الإنسان إلى سطح القمر وكوكب المريخ، وأحدث تحطّمه على الأرض كرة نار كبيرة رغم نجاح تجربة إقلاعه وارتفاعه انطلاقاً من ساحل تكساس.
وانطلق النموذج الأولي بشكل صحيح، وارتفع تدريجاً وفي خط مستقيمو ثم توقف أحد المحركات الثلاثة، وما لبث أن تبعه الثاني. وبعد أربع دقائق و 45 ثانية من الطيران، انطفأ المحرّك الثالث وبدأ الصاروخ بالعودة إلى الأرض، متخذاً الوضعية الأفقية المتوقعة.
وقبل ثوانٍ من الهبوط، أعيد تشغيل المحركات من أجل إعادة الصاروخ إلى وضع الهبوط المستقيم، وإبطاء سقوطه. لكن السرعة كانت كبيرة للغاية، فجاء ارتطامه بالأرض عنيفاً مما أدى إلى انفجاره.
وكانت نماذج أولية أصغر ارتفعت سابقاً بضع مئات من الأمتار فوق مستوى سطح البحر لأقل من دقيقة، وانفجر بعضها، في سلسلة من الاختبارات تهدف إلى تطوير سريع جداً للجيل التالي من صواريخ الشركة التي أسسها إيلون ماسك.
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