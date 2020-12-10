شاهد: احتفالات خافتة بعيد الأم في بنما بسبب كوفيد-19

لم تشهد الاحتفالات بعيد الأم في بنما هذا العام نفس الصخب المعتاد المصاحب لها بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعاني الموسيقيون من الإجراءات التي منعتهم من عزف أغانيهم وألحانهم التقليدية في شوارع العاصمة ليلاً بعدما قررت السلطات السماح بإقامة تلك العروض خلال فترة النهار فقط.

وتفرض السلطات في بنما حظر تجول ليلي للحد من انتشار كوفيد-19.