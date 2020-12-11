اليابان تخصص قرابة 500 مليون دولار لتطوير شبكة الجيل السادس 6G

قالت وكالة ¨جيجي برس الخميس إن الحكومة اليابانية ستخصص 50 مليار ين ياباني قرابة 500 مليون دولار في ميزانيتها التكميلية الثالثة المخطط لها للعام المالي 2020 لتعزيز البحث والتطوير في خدمات الاتصالات اللاسلكية المتقدمة لشبكة الجيل السادس 6G.

وتتخلف الشركات اليابانية عن المنافسين الأجانب في مجال البنية التحتية للجيل الخامس مثل محطات الاتصالات الأساسية، حيث لم يتم طرح شبكات الجيل الخامس 5G للاستخدام التجاري في اليابان سوى في الربيع الماضي.

وتأمل الحكومة اليابانية أن تتدارك تأخرها التكنولوجي هذا من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث وتطوير شبكة الجيل السادس 6G من أجل تحقيق الريادة على البلدان الأخرى في مجال الاتصالات.

تخطط طوكيو لإنشاء صندوق تبلغ قيمته 30 مليار ين حوالي 300 مليون دولار لاستخدامه على مدى سنوات لدعم البحث والتطوير. كما ستقوم الحكومة بتكليف الشركات والجامعات الخاصة بهذا العمل من خلال المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبط بوزارة الاتصالات.

وتعتزم الحكومة أيضًا إنفاق حوالي 20 مليار ين أي نحو 200 مليون دولار لبناء منشأة تستخدمها الشركات وغيرها لاختبار تقنياتها المتقدمة.

تطمح اليابان لإنشاء التقنيات الأساسية لنظام الجيل السادس 6G بحلول العام 2025، لعرضه على العالم خلال المعرض العالمي في مدينة أوساكا الغربية في نفس العام. ويهدف الأرخبيل الأسيوي الذي يحوز على علامة سوني لتوفير استخدام التقنيات الجديدة في المجال العملي بحلول العام 2030 تقريبًا.

وناقشت وزارة الاتصالات في البداية إنشاء صندوق بقيمة حوالي 100 مليار ين حوالي 1 مليار دولار مع وزارة المالية، حيث من المنتظر أن تدرس وزارة الاتصالات إمكانية إضافة مبلغ 30 مليار ين حوالي 300 مليون دولار من خلال الاستفادة من رسوم الاستخدام التي تدفعها الشركات المتعاملة في مجال الاتصالات اللاسلكية والهاتف المحمول.