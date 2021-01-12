اليابان: القبض على عامل سابق في سوفت بنك بتهمة سرقة معلومات تكنولوجيا 5 جي

ألقت شرطة طوكيو القبض على موظف سابق في شركة "سوفت بنك" للهواتف المحمولة بتهمة سرقة أسرار تجارية متعلقة بتكنولوجيا " الجيل الخامس- 5 جي" اللاسلكية من الشركة.

ألقت الشرطة القبض على أيبا كونياكي، 45 عاما، يوم الثلاثاء للاشتباه في انتهاكه قانوناً لمنع المنافسة غير العادلة.

في كانون الأول / ديسمبر 2019 ، زُعم أن أيبا قد وصل إلى خادم " سوفت بنك" من خلال جهاز الحاسوب المنزلي الخاص به، وحصل بشكل غير قانوني على المعلومات التقنية المتعلقة بـ "5 جي" عن طريق إرسال البيانات إلى بريده الإلكتروني الخاص.

كان أيبا يعمل مهندساً في سوفت بنك في ذلك الوقت. لكن الشرطة تقول إنه بعد يوم واحد من السرقة المزعومة، حَوَّل وظيفته إلى شركة منافسة، راكوتين موبايل.

وكانت شركة " سوفت بنك" وشركات النقل اليابانية الكبرى قد أطلقت شبكات "5 جي" عالية السرعة في آذار/ مارس الماضي.

راكوتين موبايل شركة حديثة العهد دخلت على نطاق واسع في مجال الهواتف المحمولة في 2020. وبدأت خدمات "5 جي" في أيلول / سبتمبر من نفس العام.