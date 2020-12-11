نفرتيتي على عربتها... كيف استخدمت النساء في مصر القديمة العربات؟

كتبت هايدي كوبجنك، المتخصصة في المتحف الفدرالي لعصور ما قبل التاريخ في مدينة هالي الألمانية، عن النوع الاجتماعي لاستخدامات العربات في مصر الفرعونية.

بالرغم من ظهور الرجال على العربات في سياق عسكري، حربي أو للصيد، درست كوبجنك دلائل نصية وصورية نادرة لزيادة استخدام النساء للعربات خلال فترة حكم أخناتون ( نحو 1353-1136 قبل الميلاد). وبذلك توصلت الباحثة بأن النساء استخدمن نفس وسائل النقل مثل الرجال، لم تكن هناك قيود متعلقة بالنوع الاجتماعي على استخدام العربات.

لوحة لعربة مصرية على قبر الكاهن المصري القديم ميري رع. MOHAMED EL-SHAHED/AFP or licensors

تاريخ العربات في العصر الفرعوني

يرجع أقدم دليل على العربات إلى عهد الأسرة 17 في عصر الدولة الوسطى في مصر القديمة، حيث بدأت شهرة العربات لدى النخبة. وتم تصميم العربات لتكون سريعة، ووصلت سرعتها إلى حوالي 38 كم / ساعة.

كان السفر قبل ذلك سيراً على الأقدام أو على متن الحمار، والتي بلغت سرعته كحد أقصى من 4-6 كم/ساعة. وتم تجهيز العربة المصرية بعجلتين يبلغ قطرهما حوالي 1 متر وكان وزنها لا يتعدى 24 كيلو، لذلك كان سير العربات ممكنا على الطرق، وليس على أرض وعرة تتخللها حجارة كبيرة.

نقش في معبد رمسيس يظهر رجل على عربة أثناء معركة في سوريا. Aly Mahmoud/ASSOCIATED PRESS

نفرتيتي الملكة الأولى التي ظهرت على عربة في سياق مدني

ويعتبر ظهور نفرتيتي على عربتها من أقدم الدلائل على استخدام المرأة والملكة الوحيدة التي ظهرت بمفردها على عربة في سياق مدني، حتى العصر اليوناني الروماني.

عربة ذهبية للفرعون المصري القديم توت عنخ آمون (حكم بين 1342-1325 قبل الميلاد) MOHAMED EL-SHAHED/AFP or licensors

في مصر القديمة، لم تكن هناك قيود متعلقة بالنوع الاجتماعي على استخدام العربات، فكانت النساء تستخدم العربات كوسائل نقل نموذجية لطبقتهن الاجتماعية في المملكة الحديثة.

ويتناقض هذا على سبيل المثال، مع العصور الوسطى الأوروبية، عندما كان السفر في عربة يعتبر غير مناسب للرجال ومخصص فقط للنساء، وكان الرجال يمتطون الخيل للسفر.

وتؤكد الباحثة أن ندرة الأدلة الأيقونية والنصية لاستخدام النساء للعربات لا يعكس حقيقة المساواة بين الجنسين باستخدام وسائل النقل.