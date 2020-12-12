"عطسة بانكسي" رفعت ثمن العقار إلى نحو 5 مليون إسترليني ولكن المالك له رأي آخر

قال صاحب منزل في إحدى ضواحي بريستول البريطانية، ظهرت عليه لوحة جدارية للفنان مجهول الهوية "بانكسي"، إنه لن يتراجع عن بيع العقار، على الرغم من التقارير التي تحدثت عن سحبه من السوق.

ونفى نيك مايكن صاحب الملكية نيته رفع السعر بسبب جدارية بانكسي، رغم أن الصحافة رجحّت ارتفاع سعر العقار بقيمة كبيرة جداً.

وقال مايكن إنه "عندما تستيقظ وترى أن الصحف الشعبية تقول إن قيمة المنزل تبلغ الآن 5 ملايين جنيه إسترليني، عليك التفكير فيما تفعله ... لكن ذلك لن يغير شيئاً (في المخطط)".

وأضاف أن ما يهمه هو الإبقاء على العمل الفني في مكانه والحفاظ عليه.

اللوحة تحمل عنوان "أتشو !!" وتصور عجوزاً ترتدي خماراً وتعطس ما جعل طقم أسنانها يطير في الهواء. الصورة نالت مليوني إعجاب في إنستغرام خلال وقت قصير وهي الثانية لبانكسي خلال فترة الحجر الصحي.

وقال ماكين لراديو بي بي سي بريستول إن البيع "تم تجميده لمدة 48 ساعة" بعد ظهور اللوحة الجدارية على جانب المنزل شبه المنفصل في توترداون يوم الخميس.

وقال ماكين إنهم وضعوا قطعة من الأكريليك الشفاف فوق العمل الفني وقاموا بتركيب نظام إنذار لمحاولة حمايته، مضيفاً أن الأسرة كانت "تبحث في وضع تعهد في سندات المنزل" للتأكد من ابقاء جدارية بانكسي في مكانها.

ثم أضاف ساخراً "لم نجني 5 ملايين لا.. بل دفعنا المال من جيبنا لشراء الطلاء العازل!".

وأكد ماكين: "إذا كان لا بد من إزالتها لنقلها إلى مجلس مدينة بريستول أو المتحف، يمكن الاحتفاظ بها كما هي وبأمان".