من الفنادق الفخمة إلى المطاعم العالمية ... دبي وجهة كل من يبحث عن تجربة سياحة فاخرة

بناطحات سحاب شاهقة و سيارات عالمية فاخرة تعد دبي موطنا للرفاهية الفائقة ومزارا للنجوم العالميين. وسواء كنت تستطيع تحمل تكاليفها أو ترغب فقط في مشاهدة معالم الترف من حولك فهي وجهة مليئة بالفخامة.

يصل كبار الشخصيات إلى دبي على متن طائرات خاصة أوهليكوبتر وحتى يخوت فاخرة. ويعد نادي بولغري لليخوت الأول على الإطلاق الذي يضم مرسى لـ 46 رصيفًا، ونجد هنا يخت "أدسترا" الذي تبلغ تكلفته 8.5 مليون يورو.

يورونيوز سألت مديرة تطوير الأعمال لشركة بورجس لليخوت أناستازيا كوسيولكواسكا عن ما الذي يجعل هذا اليخت مميزا.

وقالت كوسيولكواسكا إن اليخت "لديه غرفة معيشة رائعة للضيوف، صالون رئيسي ومنطقة لتناول الطعام. ثلاث حجرات مجهزة تستوعب ما يصل إلى تسعة ضيوف وستة من أفراد الطاقم...تم تصميمه من قبل شركة "ماكونوهي ياخت" المتخصصة في صناعة اليخوت عالية الأداء".

يورونيوز: هل صحيح أن هذا اليخت يمكنه الإبحار عبر المحيط الأطلسي مرتين قبل أن يحتاج إلى التزود بالوقود؟

نعم، هذا صحيح، ويمكنه أيضًا الإبحار من هنا في دبي إلى منطقة البحر الكاريبي أيضًا على دفعة واحدة دون تزويده بالوقود مرة ثانية.

يورنيوز: كيف يقضي الضيوف وقتهم على متنه؟

كوسيولكواسكا: "في الليل، يمكنك الاستمتاع بوجبات عشاء عائلية و مشاهدة الأفلام - وفي النهار، يمكنك الاسترخاء على سطح اليخت أو السباحة في الماء واستخدام ألواح تجديف أوالقوارب ومعدات الغطس لاستكشاف المحيط".

من على سطح "أدسترا" انتقلنا إلى برج العرب الجميل الذي يضم مسبحا بمياه عذبة مع بار عائم ومسبح منحني يمتد إلى البحر.

وحرصا على راحة الضيوف فحتى الرمال هنا مميزة فهي مستوردة ومختارة بعناية بحيث لا تلتصق على الأجسام الممسوحة بكريمات السمرة.

معلم بارز آخر وهو فندق أتلانتس النخلة بأجنحته المميزة والتي احتضنت نجوما عالميين.

الجناح الأكثر فخامة هو جناح رويال بريدج الذي يتكون من 22 طابقًا ويمتد على قوس الفندق الشهير ويحتوي على صالة فسيحة وغرفة طعام كما تضم غرفة النوم الرئيسية على حمامين ووسائل راحة مصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطًا.

يقول مدير عمليات المنتجع أتلانتس النخلة دانيال ورسلي إن تكلفة الإقامة في الجناح تبلغ " حوالي 20 ألف يورو لليلة، إذا كنت راغبًا وقادرًا- على زيارتنا- فمن دواعي سرورنا أن نراك".

طبق بوراتا برقائق ذهب في مطعم مارينا في دبي يورونيوز

ويصيف" هنا أقام ضيوف مميزون على مر السنين. كان لدينا مايك تايسون هنا، كيم كارداشيان.. رؤساء... المشاهير من جميع الأنواع أقاموا هنا"

أحد أكثر الطلبات شيوعًا من الضيوف ذوي الدخل المرتفع هو رحلات التسوق ودبي مول هو أحد أشهر وجهات التسوق الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة. وعليه يوفر الفندق متسوقا شخصيا لمن يطلبه وتنحصر مهمة المتسوق الشخصي في توفير الوقت على العملاء والبحث عن القطع التي يصعب إيجادها.

يمكن أن يؤدي التسوق الراقي إلى زيادة الشهية، كما أن دبي تشتهر الطعام الفاخر. ومطعم ماريا الحائز على نجمة ميشلان في نيويورك، يقدم أطباقا مثل بوراتا صقلية مصنوعة يدويًا ملفوفة بذهب عيار 24 قيراطًا!

بالطبع ليس كل شيئ في دبي مصنوع من الذهب، لكن اذا كانت لديك شهية لكل ما هو فاخر في الحياة، بالتأكيد ستجده هنا.