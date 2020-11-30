محمية دبي الصحراوية تسمح لزوارها بقيادة سياراتهم الخاصة بأنفسهم والتخييم طوال الليل

تعد صحراء دبي موطنًا للبيئة الطبيعية البكر الأجمل في الإمارات العربية المتحدة.

هناك حيث تقع محمية دبي الصحراوية المغلقة بمساحة تبلغ 225 كيلومترًا مربعًا، يمكن للزوار وللمرة الأولى قيادة سياراتهم الخاصة والتخييم طوال الليل، كجزء من تجربة "ساند شيربا".

قمنا في "يورونيوز" بجولة رائعة في المحمية، وبمجرد وصولنا إلى وجهتنا، رأينا بعض الغزلان.

وقبل أن نواصل رحلتنا عبر الكثبان الرملية باتجاه المخيم الرئيسي، قام روب نيكولاس المؤسس ورئيس "ساند شيربا" والفريق المختص بتقديم لمحة سريعة عن السلامة.

أشار روب نيكولاس، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذه التجربة للأشخاص الذين يقومون بقيادة سياراتهم بأنفسهم.

وقال نيكولاس إن هذه التجربة" ليست تجربة تقريع الكثبان الرملية التقليدية، هي تشبه إلى حد كبير رحلات السفاري العادية. لذا سنرى الغزلان الرملية والمها العربية وبعض السحالي وأيضا قد نجد بعض المخلوقات الأخرى المثيرة".

وبعيدا عن القيادة بأمان، يؤكد روب أنه ما يتوجب عليك القيام به لخوض هذه التجربة واكتشافها بنفسك، هو التأكد من أنك تجلس في وضع جيد في حجرة القيادة.

خلال هذه الجولة، وأنت في طريقك إلى المخيم الاساسي تشاهد المناظر الطبيعية المحيطة الخلابة. ويمكنك التعرف على العديد من الحيوانات المتنوعة. تصل إلى مئات الفصائل.

تجد مثلا نوعان من الغزلان ونوع من المها والكثير من النباتات والحيوانات الفريدة منها والنادرة بدءا من الطيور إلى السحالي.

بعد أن أجبرت السلطات في مختلف أنحاء العالم وفي دبي ملايين المواطنين للبقاء في منازلهم بسبب فيروس كورونا، حان وقت الخروج والاستكشاف.

ليلة ممتعة تحت النجوم

لدى وصولك مساء إلى المخيم الأساسي، ستجد مقطورة "بنمان" العسكرية السابقة بانتظارك، تم تحويلها إلى وحدات تخييم مكتفية ذاتيًا.

تم تجهيز المقطورة بشكل كامل، تجد بداخلها خزانة، وفيها كل شيء من الغلاية وأدوات تناول الطعام إلى الأوعية والمقالي إضافة إلى القهوة والشاي ومسحوق الحليب. وكل ما تحتاجه للطهو. وتجد أيضًا ثلاجة ومجمدة. في الجانب الأيمن تكون الثلاجة، وعلى الجانب الأيسر الجزء المخصص للتجميد.

تم تصميمها بدقة عالية، تجد بداخلها أيضا وحدة عرض سرية صغيرة. ويمكنك الحصول على الحمام الخاص بك.

عندما تغرب الشمس وتضاء نار المخيم، يحين وقت الطعام وقضاء ليلة ممتعة تحت النجوم.

وفي الصباح، انضم رئيس ساند شيربا بيت بيرغ إلى فريق يورونيوز وكان أنثى الصقر سالي برفقته في جولته.

وإلى جانب كونه جزءا من فريق "ساند شيربا" يدير بيت مشروعًا لتربية الصقور. وقام بمرافقتنا في الصباح إلى الصحراء للتحقق من مسارات الحيوانات الأصلية التي ظهرت بين عشية وضحاها.

خلال هذه الجولة تتمتع بمشهد مذهل يبعد نصف ساعة فقط عن مدينة عالمية مفعمة بالحياة.