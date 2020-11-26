"بيتُنا بيتُكم".. "فلاي دبي" على خطى "الاتحاد" وتنظيم أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

أطقت الخميس شركة فلاي دبي للطيران (Flydubai) أول رحلات مباشرة بين دبي وتل أبيب بعد شهرين من اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والدولة العبرية برعاية أمريكية.

وقد أقلعت طائرة الشركة المتخصصة في الرحلات الجوية منخفضة التكلفة صباح الخميس بحسب الناطق باسم مطار دبي الدولي الذي يعتبر من أهم المطارات في العالم من حيث عدد المسافرين.

طائرة فلاي دبي ستجد في استقبالها على مطار بن غوريون رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب تغريدة عوفير جندلمان الناطق باسم حكومة تل أبيب والذي يُعنى أساسا بمخاطبة وسائل الإعلام العربية.

وبهذا تكون فلاي دبي ثاني شركة إماراتية تسير رحلات إلى إسرائيل بعد طيران الاتحاد.

وكانت الإمارات قد وقعت مع إسرائيل في سبتمبر أيلول الماضي اتفاقا أشرفت عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جارد كوشنر وهو أول اتفاق من هذا النوع بين دولة خليجية مع تل أبيب لتكون الإمارات بذلك ثالث دولة عربية تطبّع علاقاتها مع الدولة العبرية بعد مصر عام 1979 والأردن في 1994.

وقد اقتفت البحرين أثر الإمارات وطبّعت هي الأخرى علاقاتها مع تل أبيب تلتها السودان.

شركة فلاي دبي كانت قد أعلنت بداية هذا الشهر أنها ستنظم 14 رحلة أسبوعية بين مطار دبي الدولي ومطار بن غوريون في تل أبيب.