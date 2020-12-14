ضبطت السلطات الماليزية نحو طنين من الميثامفيتامين البلوري، على متن قارب صغير قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وتبلغ قيمة هذه الكمية أكثر من 26 مليون دولار، وهي أكبر كمية من هذا النوع يتم ضبطها في تاريخ البلاد.

وقالت هيئة تنفيذ القانون البحري في ماليزيا إنها ضبطت حمولة القارب في التاسع من الشهر الجاري قبالة ساحل بينانج، وإن دورية بحرية، عثرت على المادة المخدرة على متن قارب ترفيهي، بعد أن شكّت بحركته.

ويتم تهريب هذا النوع من المخدرات إلى دول جنوب شرق آسيا والصين وأستراليا، وهي تجارة غير مشروعة تدر مليارات الدولارات.

وبحسب السلطات فإن الرجل الذي كان يقود الزورق حاول الفرار عند اقتراب زورق الدورية البحرية، وقفز إلى سفينة أخرى، ولم يكن معه أحد على متن قاربه الذي يبلغ طوله نحو 12 مترا، وألقي القبض عليه وصودر القارب.

وعثر المسؤولون على 2118 كيلوغراما من المثامفيتامين معبئة في علب شاي صينية، ولم يتم ذكر إنتاج هذه الحمولة، مع العلم أن ماليزيا تحد دولا تعترف بإنتاجها لهذه المادة المخدرة.

وتعتبر حدود ميانمار ولاوس وتايلاند المثلث الذهبي لتصنيع المخدرات، كالأفيون والهيروين، وفي السنوات الأخيرة صارت تنتج الميثامفيتامين أيضا.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن القيمة التراكمية لسوق المثيامفيتامين في آسيا تزيد على 60 مليار دولار.