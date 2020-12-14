شاهد: ممرضة في نيويورك تتلقى أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في البلاد وترامب يهنئ العالم بالعلاج

تلقت ممرضة في نيويورك الإثنين، ساندرا ليندسي أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه. أهنئ الولايات المتحدة. أهنئ العالم".

وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح أمام الكاميرات في "لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر"، المستشفى الكبير في منطقة كوينز.

وشاهد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تلقيحها عبر تقنية الفيديو وسارع إلى تهنئتها قائلا "آمل ان يمنحك هذا الأمر (ويمنح) الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم، احساسا بالأمان ومزيدا من الكفاءة" في العمل.

وبدت ليندسي مبتسمة وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها "أنا بخير تماما. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى".

ويشكل ذلك بداية حملة تلقيح واسعة النطاق في أنحاء البلاد حيث يستمر تفشي الوباء مع وفيات يومية يناهز عددها 2500 واحصاء أكثر من 16 مليون اصابة.

وصرح كومو "نحتاج إلى أشهر قبل أن يشمل اللقاح عددا كبيرا من الناس. إنه الضوء في آخر النفق، النفق الطويل"، داعيا الأمريكيين إلى مواصلة احترام التعليمات الصحية خلال فترة الأعياد.