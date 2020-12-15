جاريد كوشنر في زيارة مرتقبة لإسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل

يتوجه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب ومستشاره، الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأوضح المصدر نفسه، أن الوفد الأمريكي الذي يترأسه كوشنر، سيستقل أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط. ويتوقع أن يصل كوشنر إلى إسرائيل الاثنين.

بات المغرب البلد العربي الرابع منذ آب/أغسطس، بعد الامارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، الذي تعهد إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، علما بأنه سبق أن أقام علاقات رسمية مع إسرائيل أواخر تسعينات القرن الفائت.

والاتفاق الجديد الذي أعلنه ترامب الأسبوع الفائت، كان مقابل اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية. فيما يتنازع المغرب وجبهة بوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر على الصحراء الغربية والتي كانت مستعمرة من قبل إسبانيا.