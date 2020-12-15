شاهد: عمال غاضبون يخربون مصنع أجهزة أيفون في الهند والشرطة تعتقل 100 شخص

اعتقلت الشرطة في الهند حوالي 100 شخص بعد أعمال عنف في مصنع لتصنيع أجهزة أيفون. وأشارت تقارير محلية إلى قيام مجموعة كبيرة من الموظفين بتحطيم معدات وأثاث المبنى الذي يضم مصنع ويستروم الذي يصنع هواتف أيفون الذكية الواقع في منطقة كولار جنوب الهند. وأضرم المحتجون النار في المركبات التي كانت متوقفة بالقرب من المصنع.

وقالت تقارير إعلامية إن أعمال التخريب اندلعت في إطار احتجاجات للعمال على إدارة المصنع بسبب عدم تلقيهم لرواتبهم الشهرية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة ويستروم في تايوان تملك الشركة عدة مصانع في آسيا.