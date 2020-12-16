شاهد: معمرة إسبانية تبلغ 104 أعوام تخرج من المستشفى بعد انتصارها على كورونا

تعافت سيدة إسبانية تبلغ من العمر 104 أعوام من مرض كوفيد -19، بعد حوالي عام واحد من إصابتها بمرض الانفلونزا.

وغادرت المعمرة المستشفى وسط تصفيق وصيحات الفريق الطبي الذي رافقها طيلة فترة العلاج، من أطباء وممرضات وموظفين يعملون في مستشفى مدريد.

وقال ألفارو أليخاندري دي أونا، طبيب المعمرة الإسبانية، إنها أصيبت بالتهاب رئوي حاد بعد إصابتها بفيروس كورونا.

إيلينا التي قضت 14 يوما في الجناح الخاص للمصابين بفيروس كورونا الجديد، هي المريضة رقم 4149 التي تعافت وخرجت من مستشفى غريغوريو مارانون.

وأثناء مغادرتها، قالت إنها تتمنى أن تتمتع بصحة جيدة، وتأمل في أن يتم "إصلاح" كل شيء في القريب.