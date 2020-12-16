الموت يغيب الإعلامي المغربي والمدير السابق للقناة الثانية نور الدين الصايل

غيّب الموت المدير السابق للقناة الثانية والمركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، عن عمر ناهز 73 عاما بمستشفى الشيخ زايد بمدينة بالرباط، حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا .

ولد الصايل في مدينة طنجة سنة 1948، وحصل على شهادات عليا في الفلسفة وكانت له مساهمات نقدية في مجال السينما، قبل العمل في التلفاز المغربي لينتقل من بعد الى قناة "كنال بلوس" الفرنسية.

وكان قد حصل على عدد من الجوائز، بينها الهرم الذهبي الشرفي لمهرجان القاهرة الدولي. وكان الراحل، الذي جمع بين كتابة السيناريو والرواية والإنتاج، قد شكل قيمة مضافة للساحة الثقافية المغربية واعتبر من أبرز أسمائها.

أسس في عام 1973 الفدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب والتي لعبت دوراً رائداً في نشر الثقافة السينمائية في المملكة.

وبعد بداية مساره في القناة المغربية الأولى وفي القناة التلفزية الفرنسية تولى الراحل إدارة القناة الثانية (2003-2000) ثم المركز السينمائي المغربي (2014-2003) .