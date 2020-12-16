البرلمان الأوروبي يصادق على ميزانية الاتحاد للسنوات الـ7 المقبلة

أعطى البرلمان الأوروبي اليوم، الأربعاء، الضوء الأخضر للميزانية الأوروبية المقررة لفترة 2021-2027 وصوّت 548 نائباً لصالحها، فيما عراضها 81 وامتنع 66 عن التصويت.

وكان المجلس الأوروبي وافق على مقترح الميزانية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال رئيس البرلمان الإيطالي ديفيد ساسولي في بيان بعد المصادقة البرلمانية "لدينا ميزانية تاريخية للحظة تاريخية: لقد عملنا على توفير 15 مليار دولار إضافية لدعم الصحة العامة والبحوث والقطاع الثقافي وبناء سياسة مشتركة للهجرة واللجوء.

وكانت عملية إقرار الميزانية على الصعيد الأوروبي معقدة جداً، خصوصاً وأن المجر وبولندا أعاقتا العملية بسبب معارضة آلية من شأنها أن تجعل بعض الأموال مشروطة باحترام الدولة للقيم الأوروبية الأساسية.

وكانت الدولتان على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل سيادة القانون واستقلال القضاء، غير أن الطرفين توصلا إلى حلّ وسط اقتضى بالتخلي عن المطالبات الأوروبية، لقاء قبول مقترحات أخرى، تحددها بروكسل لاحقاً.