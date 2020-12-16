شاهد:انخفاض درجات الحرارة يحول شوارع كييف إلى حلبات للتزلج

حوَل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وهطول الأمطار في الأيام الأخيرة شوارع العاصمة الأوكرانية كييف إلى حلبة للتزلج على الجليد.

وأظهر مقطع فيديو مصور تم التقاطه في وقت سابق، السيارات وهي تنزلق على الطرق الجليدية والمارة وهم يقعون على الأرض.

وتحولت الأرض إلى جليد بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

هذا وتسبب سوء الطقس بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 170 بلدة في ثلاث مناطق، وفقًا لخدمات الطوارئ الأوكرانية.