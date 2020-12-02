فيديو: حساء البورش جبهة جديدة في المواجهة بين أوكرانيا وروسيا

بات الطاهي الشهير في أوكرانيا يفغين كلوبوتنكو في مواجهة مع روسيا بسبب حساء البورش، مع مجاهرته بأن هذا الطبق الشعبي المؤلّف من الشمندر والملفوف هو جزء من التراث الثقافي في كييف.

ويقول الشاب البالغ من العمر 33 عاما، والمتخرّج من مدرسة الطبخ الفرنسية "لو كوردون بلو" في تصريحات لوكالة فرانس برس: "لا أستسيغ عبارة حرب البورش، لكن هذا هو واقع الحال فعلا".

طبق في قائمة التراث

وحمل هذا الطاهي، الذائع الصيت على منصّات التواصل الاجتماعي، الحساء داخل قدر إلى اجتماع في وزارة الثقافة في تشرين الأول/أكتوبر، لإقناعها باقتراح إدراج هذا الطبق في قائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو، التي تضمّ فنّ الطهي الفرنسي والبيتزا كما تصنع في نابولي.

ولم تقاوم الوزارة هذا العرض، معلنة عن تحضير ملّف لليونسكو، التي ستغلق باب الترشيح في آذار/مارس 2021. وقد شكّلت هذه المبادرة صفعة لروسيا التي تدهورت علاقاتها بكييف إلى أدنى المستويات منذ سبع سنوات.

وكتب سفير روسيا في الولايات المتحدة في تغريدة: "البورش طبق وطني في عدّة بلدان، منها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا ورومانيا ومولدوفا وليتوانيا". وبعد فترة قصيرة، وصفت الحكومة الروسية البورش بـأحد أشهر الأطباق الروسية وأكثرها استطابة، على حسابها الرسمي في "تويتر".

وبحسب الرواية الأوكرانية، تمّ التطرّق إلى أكلة تحمل هذا الاسم للمرّة الأولى سنة 1548، في مذكّرات مسافر أوروبي اشترى حصّة منها في سوق في كييف، وقد وصلت هذه الشوربة إلى روسيا في فترة لاحقة مع وصول الأوكرانيين إليها.

بقيت أوكرانيا التي كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية ومن الاتحاد السوفياتي، والتي يتقن عدد كبير من سكّانها الروسية، إلى حدّ بعيد ضمن دائرة النفوذ السياسي والثقافي لجارتها القويّة، حتّى بعد انهيار الاتحاد سنة 1991.

البحث عن هويّة

غير أن الأحوال تبدّلت جرّاء عملية ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من جانب روسيا سنة 2014، والحرب الدائرة في شرق البلد مع الانفصاليين المؤيّدين لموسكو برعاية الكرملين، ما أجّج المشاعر القومية ومساعي بلورة هويّة وطنية في البلد.

وبعد قرون من السيطرة الروسية، "باتت الهويّة الأوكرانية منقوصة ولم يعد شيء خاص بالأوكرانيين"، على حدّ قول كلوبوتنكو وهو يردف: "عندما بدأتُ بدراسة فنّ الطهي الأوكراني، أدركت ألا وجود لأطباق أوكرانية، فكلّ المأكولات سوفياتية، الاتحاد السوفياتي ابتلع أوكرانيا، ونحن لا ندري من نكون أو ما أصبحنا عليه".

لا تستسيغ أولينا شتشيربان، وهي عالم إتنيات ومؤرّخة أوكرانية في الأربعين من العمر، بدورها وصف البورش بـالطبق الروسي وربطه بالثقافة الروسية في الخارج، وهي تقول: "لغتنا وثقافتنا ومأكولاتنا مختلفة".

وتلفت المؤرّخة التي نظمّت طوال سبع سنوات مهرجانا مخصصا لهذا الحساء، وفتحت مؤخّرا متحفا صغيرا حول البورش في وسط البلد، إلى أنه خلافا للفرنسيين أو الإيطاليين، فإن الأوكرانيين غير ملمّين بتاريخهم ولايفتخرون كثيرا بأطباقهم المحلية. وبالنسبة إلى كلوبوتنكو، إن حبّ البورش هو من العوامل النادرة التي تجمع الأوكرانيين المنقسمين بشأن مسائل عدّة، من التاريخ إلى الجيوسياسة.