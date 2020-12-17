القضاء الأمريكي يتهم كينيّا بالتخطيط لهجوم مستوحى من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

أعلن القضاء الأمريكي الأربعاء أنه تم تسليم الولايات المتحدة كيني مقرب من حركة الشباب الإسلامية الصومالية كان قد أوقف في الفيليبين عام 2019. ووضع تشولو عبدي عبد الله والبالغ30 عامًا، بالحجز بتهمة التآمر لاختطاف طائرة وصدمها مبنى على غرار أحداث 11 أيلول/سبتمبر.

ولم يعترف عبد الله بأنه مذنب، خلال مثوله أمام المحكمة لفترة وجيزة الأربعاء بتهم تتعلق "بالإرهاب". وإذا تمت إدانته سيجن 20 عاما كحد أدنى وفقا لمساعد المدعي العام للأمن القومي.

وصرح جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي في بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية:

"هذه القضية، التي تضمنت مؤامرة لاستخدام طائرة لقتل ضحايا أبرياء، تذكرنا بالتهديد المميت الذي لا يزال الإسلاميون المتطرفون يشكلونه على أمتنا".