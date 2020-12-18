أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة الخميس وفاة أكثر من 3200 شخص وإصابة حوالي 250 ألفاً آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الأربعاء والساعة 20,30 من مساء الخميس (01,30 ت غ الجمعة) سجّلت الولايات المتحدة 247544 إصابة جديدة بالفيروس و3249 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه هي المرة الرابعة في غضون 10 أيام التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة الـ 3000 حالة وفاة.

ولا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حالياً أكثر من 114 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين للاحتفال بعيد الشكر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

وإذا كان الوضع الوبائي يتحسّن في الغرب الأوسط حيث تنخفض أعداد الإصابات اليومية الجديدة وأعداد الحالات الاستشفائية، فإنّ الوباء يتفشّى بوتيرة متسارعة في غرب البلاد وشمالها الشرقي، وفق "كوفيد تراكينغ بروجكت" الذي يتتبّع يومياً البيانات عبر البلاد.

إصابة أحد مساعدي بايدن بكورونا

أعلنت متحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس أنّ أحد مساعديه المقرّبين أصيب بفيروس كورونا المستجدّ ووضع نفسه في الحجر الصحي، مؤكّدة أنّه لم يخالط مؤخراً الرئيس المقبل للولايات المتّحدة.

وقالت المتحدّثة كيت بيدينغفيلد إنّ سيدريك ريتشموند، الذي عيّنه بايدن مؤخّراً كبير مستشاري البيت الأبيض، خضع الأربعاء لاختبار سريع بعد ظهور أولى أعراض كوفيد-19 عليه، وقد جاءت نتيجة هذا الفحص إيجابية. وأضافت أنّه خضع الخميس لفحص ثان أكّد إصابته بالفيروس.

وأوضحت المتحدّثة أنّ بايدن (78 عاماً) خضع الخميس لفحص كوفيد-19 وقد أتت النتيجة سلبية، مشيرة إلى أنّ ريتشموند حضر الثلاثاء اجتماعاً مع بايدن في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لكنّه "لم يكن على اتصال وثيق" بالرئيس المنتخب.

وأضافت أنّ المستشار لم يسافر مع بايدن والاتصال الوحيد الذي جري بينهما يومذاك كان "في الهواء الطلق ومع وضع الكمامة واستمر أقلّ من 15 دقيقة"، مما يعني أنّه لم يخالط الرئيس المنتخب.

وسيخضع ريتشموند (47 عاماً) لحجر صحي لمدة 14 يوماً، وسيتعيّن عليه إجراء ختبارين تكون نتيجتهما سلبية حتى يتمكن من استئناف مهامه.

ووبدأت الولايات المتحدة الإثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وهذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتّحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرّعاية الصحية، الأكثر تعرّضاً لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم حوالى 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنّين، وعددهم حوالي ثلاثة ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم مئة مليون شخص بحلول الربيع وكلّ سكّان الولايات المتّحدة بحلول الصيف، لكنّ الأمور ستعتمد كثيراً على ثقة الأمريكيين باللقاح.

ووفقاً لخبراء الأوبئة لا بدّ من تطعيم أكثر من 70 بالمئة من الناس لوقف تفشّي الوباء.

والخميس، أوصت لجنة خبراء استشاريين أمريكيين بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة موديرنا المضادّ لكوفيد-19، في خطوة تمهّد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.